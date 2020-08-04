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Торнадо в Бельгии

По Бельгии торнадо уже прокатился. Очевидцы поделились кадрами, на которых стихия направляется к берегу в провинции Западная Фландрия. Небольшие смерчи обычно случаются на северо-западе Европы весной и летом во время штормов и гроз. По-настоящему опасные бывают крайне редко.

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