Торнадо в Бельгии

По Бельгии торнадо уже прокатился. Очевидцы поделились кадрами, на которых стихия направляется к берегу в провинции Западная Фландрия. Небольшие смерчи обычно случаются на северо-западе Европы весной и летом во время штормов и гроз. По-настоящему опасные бывают крайне редко.