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Торнадо в Италии
В итальянской Генуе тысячи очевидцев могли наблюдать гигантский торнадо. Он двигался в сторону местного аэропорта. Внушающая ужас прогулка смерча длилась 10 минут. Огромному водяному столбу оставались до взлетно-посадочной полосы считанные метры. Избежать трагедии удалось чудом, поскольку аэропорт продолжал принимать и отправлять самолеты.
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