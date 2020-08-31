Торнадо в Италии

В итальянской Генуе тысячи очевидцев могли наблюдать гигантский торнадо. Он двигался в сторону местного аэропорта. Внушающая ужас прогулка смерча длилась 10 минут. Огромному водяному столбу оставались до взлетно-посадочной полосы считанные метры. Избежать трагедии удалось чудом, поскольку аэропорт продолжал принимать и отправлять самолеты.