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Торнадо накрывает американские штаты один за одним

Торнадо накрывает американские штаты один за одним

Торнадо продолжает накрывать американские штаты один за другим. Рекордное количество - всего за пару дней. В данный момент известно о трех погибших, более полусотни человек ранены, еще десятки находятся под завалами разрушенных домов. Больше всего пострадал город Лэйквью.

Сильные порывы ветра сносили здания на протяжении десятков километров, без света остались десятки тысяч жителей.

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