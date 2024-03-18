Торнадо накрывает американские штаты один за одним

Торнадо продолжает накрывать американские штаты один за другим. Рекордное количество - всего за пару дней. В данный момент известно о трех погибших, более полусотни человек ранены, еще десятки находятся под завалами разрушенных домов. Больше всего пострадал город Лэйквью.