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Тотальная мобилизация продолжается в Украине - под призыв рискуют попасть даже те, кто уехал из страны
В Украине продолжается тотальная мобилизация. Под призыв рискуют попасть даже те, кто покинул "незалежную". Так, Польша примет меры по проверке украинцев призывного возраста, находящихся на территории страны, сообщил местный журналист.
Заняться поиском и выдачей Киеву украинцев призывного возраста и тех, кто попадает под мобилизацию, готовы и эстонские власти. Их министр внутренних дел сообщил, что правительству известно, где находятся прибывшие в страну украинские беженцы и чем они занимаются. "Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этих людей и передачей их", - добавил министр.
А власти Чехии решили финансово помогать украинским беженцам, которые готовы вернуться на родину. По информации Чешского радио, украинцам смогут возместить часть расходов, связанных с переездом. Точная сумма еще не установлена, но уточняется, что воспользоваться правом можно только один раз.
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