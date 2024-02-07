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Тотальная мобилизация в Украине: возраст призыва может снизиться до 25 лет, а воинскому учету будут подлежать женщины-медики
Верховная рада Украины приняла в первом чтении скандальный закон о мобилизации, внесенный недавно в парламент правительством. Среди положений документа, например, такие: возраст призыва снижается с 27 до 25 лет, воинскому учету станут подлежать теперь женщины-медики.
Уклонистам перестанут оформлять загранпаспорта и водительские права, также им будут закрывать банковские счета. Повестки станут рассылать в электронном виде, а полиция сможет задерживать граждан, которые подозреваются в уклонении от призыва.
Даже украинские комментаторы подчеркивают, что новый закон грозит нанести сокрушительный удар по экономике страны. В общем, на фронт теперь будут отправлять практически поголовно. Конечно, за исключением тех, кто сможет откупиться.
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