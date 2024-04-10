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Тотальная мобилизация, женщинам приготовиться! На службу в ВСУ примут осужденных, планируют мобилизовать и слабый пол

Тотальная мобилизация киевского режима не взирает на возраст, состояние здоровья и угрозу для окружающих. Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон о приеме на службу осужденных. В поддержку законопроекта, который позволяет выдать преступникам оружие и отправить на передовую, проголосовал 281 депутат.

При этом мобилизовать в ВСУ в ближайшие годы планируют и женщин. Советник по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками "незалежной" призвал украинок быть к этому готовыми. К слову, по данным газеты "Таймс", сейчас в ВСУ уже служат 65 тыс. женщин.

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