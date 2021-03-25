Тотальная толерантность президента США

Толерантная кандидатура. В США Сенат утвердил помощником министра здравоохранения женщину-трансгендера. Это первый случай в Америке, когда человек, изменивший свой пол, занимает такую должность. В прошлом Рейчел Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей. 10 лет назад стала женщиной и развелась. Напомним, ранее президент США Джозеф Байден отменил запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах страны.