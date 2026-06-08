Товарооборот Беларуси и Азербайджана приближается к 1 млрд долларов

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Беларусь и Азербайджан активно наращивают сотрудничество по всем направлениям - от экономики до гуманитарной сферы. Товарооборот двух стран приближается к заветной отметке в 1 млрд долларов. Драйверами развития становятся совместные инфраструктурные проекты, агрогородки, метрополитен, производство автомобильной техники. О том, какие еще точки роста есть у двух стран и какую роль играет межпартийный диалог, рассказал заместитель партии председателя - руководитель центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Таир Будагов в "Актуальном интервью".

Беларусь - крупный инвестор в азербайджанскую экономику. В первую очередь это касается восстановления освобожденных от оккупации территорий. "Создаются агрогородки по белорусским проектам. Беларусь активно участвует в совместном проектировании новых линий метрополитена в Баку. У нас есть совместные предприятия по производству автомобильной техники - тракторов, спецтехники", - перечислил Таир Будагов.

Товарооборот растет с каждым годом. В Азербайджане действует сеть белорусских магазинов, где качественная сельхозпродукция пользуется большим спросом. Азербайджан, в свою очередь, поставляет в Беларусь хлопок для текстильной промышленности. "Мы близки к цели достижения уровня товарооборота в 1 млрд долларов", - отметил гость интервью.

Особое значение придается межпартийным связям. В Бресте прошла Международная межпартийная конференция, а впереди - подписание соглашения о сотрудничестве между партиями двух стран. "Межпартийные связи, особенно в странах, где партии имеют устойчивое положение, имеют очень большое значение. Они дополняют дипломатические и межпарламентские отношения. Межпартийные связи задают хороший тон для укрепления дружбы между народами, для взаимопонимания и определения конкретных направлений сотрудничества", - подчеркнул Таир Будагов.

Таким образом, Беларусь и Азербайджан демонстрируют пример успешного многопланового партнерства. Экономика, восстановление территорий, инфраструктура, образование, культура и политический диалог - все это создает прочную основу для роста и взаимопонимания. А межпартийные связи, по оценке сторон, становятся новым драйвером, способным придать отношениям дополнительный импульс.