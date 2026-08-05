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Товарооборот китайских компаний на БУТБ достиг 93 млрд долларов

Товарооборот китайских компаний на БУТБ достиг 93 млрд долларов
Фото sb.by

Китайские компании различного масштаба все чаще стремятся найти контакты с белорусскими партнерами в помощь различные механизмы взаимодействия. Так, в первом полугодии 2026 года товарооборот компаний из Поднебесной на БУТБ достиг 93 млн долларов, а это почти на треть больше, чем в январе-июне 2025 года. При этом партнеры из КНР выбирают БУТБ в большей степени для покупки нашей продукции, а это и пиломатериалы хвойных пород, льняное волокно, мясопродукты и пушно-меховое сырье.

Вместе с тем, биржа готова содействовать оптимизации цепочек поставок различной продукции с Китая в Беларусь. Недавний пример - одно из дочерних предприятий корпорации Sinopharm, ведущего производителя фармацевтической и медицинской продукции в Китае, заключило первые сделки на нашей бирже.

В целом, биржевые механизмы - один из многих примеров, доказывающих, что всепогодная дружба Минска и Пекина - дорога с двусторонним движением. Прочная основа для реализации такой формулы - доверие, уважение и поддержка.

Товарооборот китайских компаний на БУТБ достиг 93 млрд долларов

Белорусско-китайские отношения давно стали стратегическими, где экономика - главный драйвер. БУТБ в этом тандеме - не просто площадка, а надежный мост, соединяющий бизнес напрямую, без посредников. Итог прозрачной схемы - понятные цены и реальная выгода, а красноречивее любой риторики цифры.

"В будущем году мы будем отмечать 35-летие становления взаимоотношений между нашими странами. В прошлом году общий объем торговли между Китаем и Беларусью уже составил больше 8,8 млрд долларов США. Хочу вам открыть секрет, что в первом полугодии 2026 года мы уже наблюдали прирост в 30 %", - поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань.

Встречные поставки, медизделия, оборудование набирают ход через биржевые механизмы. Но ключевая точка притяжения для масштабных проектов - индустриальный парк "Великий камень". Здесь создают белорусско-китайское настоящее. Сегодня на площадке 175 резидентов. Общий объем инвестиций перевалил за 1,2 млрд долларов, а выручка за 2025 год превысила 0,5 млрд. В планах на этот год прирост еще на треть. Здесь выпускают сложное оборудование, электротехнику и медкомпоненты. Совсем недавно стартовало производство рентгенаппаратов и хирургических столов. Параллельно идет локализация микроэлектронных модулей.

Товарооборот китайских компаний на БУТБ достиг 93 млрд долларов

"По итогам прошлого года, экспорт составил около 400 млн долларов, из них более 180 - это экспорт товаров, более 210 - это экспорт услуг. И здесь надо сказать, что картина экспортных стран характеризуется более десятка стран. Конечно же, основная страна покупателей - это Российская Федерация, страны ЕАЭС, но также присутствует и Европейский Союз, страны дальней дуги. Основные экспортные позиции наших резидентов - медицинские изделия, продукция фармпроизводства, ветеринарные изделия", - рассказал первый заместитель гендиректора Компании по развитию индустриального парка "Великий камень" Кирилл Коротеев.

Уникальная экосистема, льготный режим, готовая инженерия, доступ к рынкам ЕАЭС и Китая. Все это позволяет не просто собирать узлы, а выстраивать полную производственную цепочку от разработки до серийного выпуска. А значит, у белорусских и китайских предприятий есть прочный фундамент для создания качественного совместного продукта, который конкурентно способен далеко за пределами наших границ.

К 2030 году в "Великом камне" планируют нарастить число резидентов до 270, а штат до 12 тыс. сотрудников, что втрое превышает нынешние показатели. Экспорт должен преодолеть планку в 0,5 млрд долларов.

Белорусско-китайские отношения идут по восходящей траектории. Этот и следующий годы проходят под эгидой промкооперации. В инвестпакете свыше 80 проектов на 5 млрд долларов. Так что у наших стран большое не только настоящее, но и будущее. Подробности смотрите в проекте "В эфире Китай".

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