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Товарооборот между Беларусью и Ленинградской областью России за 2024 год составил 1 млрд долларов
Товарооборот Беларуси и Ленинградской области России за 2024 год преодолел планку в 1 млрд долларов.
Губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко в "Актуальном интервью" оценил перспективы товарооборота в 2025 году и рассказал о планах в сотрудничестве на ближайшее время.
"Мы ставим планку до 2030 года увеличить объем товарооборота до 2 млрд долларов. И мы уже видим, что за первые пять месяцев 2025 года рост по сравнению с прошлым годом составил 4 %. Мы встречались с белорусскими партнерами, подписали обновленную дорожную карту с четкими направлениями сотрудничества", - рассказал Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области отметил, что на данный момент агропромышленный комплекс уже не является приоритетным в сотрудничестве. На первое место выходит энергетика, строительство. Белорусы строят школы, портовые комплексы, планируется привлекать наших работников к дорожному строительству. Есть интересные проекты по производству современных ветеринарных препаратов, которые замещают импортные потребности Ленинградской области.
Александр Дрозденко подчеркнул, что между Беларусью и Ленинградской областью России сбалансированные показатели по экспорту-импорту: "Экспорт из Ленинградской области в Беларусь составляет чуть больше 500 млн долларов, импорт - чуть меньше 500 млн".