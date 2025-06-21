Товарооборот между Беларусью и Ленинградской областью России за 2024 год составил 1 млрд долларов

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Товарооборот Беларуси и Ленинградской области России за 2024 год преодолел планку в 1 млрд долларов.

Губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко в "Актуальном интервью" оценил перспективы товарооборота в 2025 году и рассказал о планах в сотрудничестве на ближайшее время.

"Мы ставим планку до 2030 года увеличить объем товарооборота до 2 млрд долларов. И мы уже видим, что за первые пять месяцев 2025 года рост по сравнению с прошлым годом составил 4 %. Мы встречались с белорусскими партнерами, подписали обновленную дорожную карту с четкими направлениями сотрудничества", - рассказал Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области отметил, что на данный момент агропромышленный комплекс уже не является приоритетным в сотрудничестве. На первое место выходит энергетика, строительство. Белорусы строят школы, портовые комплексы, планируется привлекать наших работников к дорожному строительству. Есть интересные проекты по производству современных ветеринарных препаратов, которые замещают импортные потребности Ленинградской области.