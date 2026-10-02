Toyota и Honda приостановили работу заводов в Таиланде

Крупнейшие автоконцерны Toyota и Honda объявили о приостановке работы своих заводов в Таиланде. Решение связано с масштабными наводнениями в азиатской стране. Из-за сильных паводков поставщики не смогли вовремя доставлять детали.

Отметим, ситуация обострилась из-за затяжных муссонных дождей еще в конце сентября. В целом, последствия стихии в Таиланде затронули более 2,5 млн жителей, жертвами стихии стали не менее 40 человек.