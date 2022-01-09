Традиционный фестиваль "Мир льда и снега" проходит в китайском Харбине

На этот раз шоу посвящено Олимпийским играм, которые откроются в Пекине 4 февраля. В центре ледяного города находится "Вершина огня" - ледяная башня высотой 42 метра в форме олимпийского факела. Гигантские фигуры создавали художники из разных стран - Италии и Франции, Канады и Японии, России и, конечно, Китая. Чтобы сотворить такой сказочный пейзаж, потребовалось 230 тысяч кубометров льда и снега. Вечером здесь особенно красиво - ледяные композиции горят разноцветными огнями.