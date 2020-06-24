Традиционный Нью-Йоркский марафон в этом году отменен

Запланированный на 1 ноября Нью-Йоркский марафон отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы соревнований.



Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио сообщил, что пятидесятый марафон пройдёт в ноябре 2021 года.



В Нью-Йорке зарегистрировано более 213 тысяч больных COVID-19, умер 17 591 человек.В США подтверждено 2,39 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались более 477 тысяч пациентов.



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