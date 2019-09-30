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Традиция со стажем 800 лет. Десятки овечек прогулялись по мосту Лондона
Те, кого уж точно не ожидаешь увидеть в центре Лондона. Десятки овечек прогулялись по мосту Туманного Альбиона. Такой необычной традиции уже 800 лет. Она уходит корнями к тому времени, когда торговцам овцами и овечьей шерстью разрешалось входить в Лондон со своими животными без оплаты пошлины.
Перегон овечек сопровождается танцами и игрой на старинных барабанах. Посмотреть на традицию собираются лондонцы и туристы.
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