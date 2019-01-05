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Трагедией обернулся игровой квест в Польше

В городе Кошалин в здании, где проводился квест, начался пожар. Пять 15-летних девушек погибли. Известно, что подростки собрались отпраздновать день рождения одной из подруг. По какой причине случилось возгорание, не сообщается. Ведется расследование. Завтра в Кошалине объявлен траур.

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