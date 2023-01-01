Трагедии во время новогодних празднований в США

В США встреча Нового года не обошлась без трагедий. Неизвестный преступник открыл стрельбу во время новогодних гуляний в центре города Мобил (штат Алабама). По сообщениям местных СМИ, погибли три человека, еще около десяти получили ранения. А в Нью-Йорке во время празднования Нового года мужчина с мачете напал на полицейских. Два офицера были ранены возле Таймс-сквер, а 19-летний преступник получил пулю в плечо при задержании.