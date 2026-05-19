Трагедия на Байкале: 5 человек погибли при опрокидывании аэролодки

На Байкале в районе популярной скалы Черепа в 30 метрах от берега опрокинулся скоростной катер. Погибли 5 человек, одна женщина госпитализирована, сообщили в МЧС Бурятии.



Причиной, предварительно, стало желание побольше заработать: судно было перегружено. При максимальной вместимости модели в 10 человек на борт усадили сразу 14 пассажиров. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России по региону.