9 августа 2026 года исполняется 81 год со дня бомбардировки японского города Нагасаки, уничтоженного ядерным взрывом.

В Нагасаки состоялись траурные мероприятия, участие в которых приняли власти страны. Ровно в 11 часов 2 минуты (это время, когда атомная бомба обрушилась на город) здесь воцарилась полная тишина.

В Нагасаки состоялись траурные мероприятия

Памятные мероприятия в этот день - давняя традиция, возникшая спустя несколько лет после трагедии. 9 августа 1945 года погибли 70 тыс. жителей Нагасаки.

Но существует и сравнительно новая традиция - не упоминать страну, которая осуществила ядерные бомбардировки. В нынешнем году глава ООН Гутерриш, премьер Японии Такаити, мэры Хиросимы и Нагасаки ни разу не назвали Соединенные Штаты в своих выступлениях по поводу трагической годовщины.

У такого умалчивания есть крайне печальные последствия: половина японцев затрудняется назвать страну, которая их бомбила. При этом около трети школьников считают, что это был Советский Союз.