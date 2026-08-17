Трагедия в Бихаре: давка на религиозном празднике унесла жизни 7 человек
Автор:Редакция news.by
Трагедия на религиозном празднике в Индии: 7 человек погибли и десятки получили ранения в результате массовой давки у одного из храмов в штате Бихар.
Рано утром совершить ритуалы туда пришли около 50 тысяч верующих. По предварительным данным, давку спровоцировал упавший столб линии электропередачи. Испуганные люди ринулись к выходу, ломая заграждения и затаптывая друг друга.
Большинство погибших - женщины. На месте ЧП работают спасатели, а полиция устанавливает виновных в провале мер безопасности.