Трагедия в Бихаре: давка на религиозном празднике унесла жизни 7 человек

Трагедия на религиозном празднике в Индии: 7 человек погибли и десятки получили ранения в результате массовой давки у одного из храмов в штате Бихар.

Рано утром совершить ритуалы туда пришли около 50 тысяч верующих. По предварительным данным, давку спровоцировал упавший столб линии электропередачи. Испуганные люди ринулись к выходу, ломая заграждения и затаптывая друг друга.

Большинство погибших - женщины. На месте ЧП работают спасатели, а полиция устанавливает виновных в провале мер безопасности.