Трагедия в Орегоне: подросток устроил стрельбу в начальной школе

Очередная кровавая расправа произошла в американском учебном заведении.

В начальной школе в штате Орегон от рук стрелка погибли три ребенка и один взрослый. Еще двое госпитализированы с ранениями.

В школе на момент нападения находились около 400 детей и 40 преподавателей. Злоумышленника ликвидировали на месте происшествия. Перед тем как войти в здание, он открыл огонь по находившимся рядом автомобилям.

Предполагается, что подозреваемому было не более 16 лет. Следствие пытается установить мотивы преступления.