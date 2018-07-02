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Трагедия на Багамских островах

Во время морской прогулки на Багамских островах взорвался катер, который перевозил 10 туристов и двух жителей Багам. Один человек погиб, еще 11 ранены. Сообщается, что в лодке неожиданно взорвался двигатель, и ее охватило пламя. Помощь оказали находящиеся поблизости туристы, когда смогли подплыть поближе. Всех пострадавших доставили в больницу.

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