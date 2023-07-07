Трагедия на месторождении золотой руды в ЮАР: 17 погибших

От отравления газом в ЮАР погибли по меньшей мере 17 человек, в том числе трое детей. Трагедия произошла при нелегальной добыче золота из-за утечки азота из баллона. Лишь несколько пострадавших удалось спасти, сейчас они в реанимации. Регион богат залежами угля и золотой руды.