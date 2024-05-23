Трагедия на предвыборном митинге - в Мексике погибли 9 человек из-за обрушения сцены

В Мексике во время предвыборного митинга из-за сильного ветра обрушилась сцена. Погибло не менее 9 человек, в том числе ребенок. Пострадавших - более 60.

ЧП произошло, когда кандидат в президенты от партии "Гражданское движение" Хорхе Майнес стоял на сцене со своей командой. Из-за сильного порыва ветра часть конструкций буквально сдуло на людей. Госпитализирован и сам кандидат, но серьезных травм он не получил.