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Трагедия в Афганистане: растет число жертв взрывов в мечети

На этот час известно уже о 62-х погибших. Десятки пострадали. Два взрыва прогремели во время пятничной молитвы. Крыша здания обрушилась, продолжается разбор завалов. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

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