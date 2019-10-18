Трагедия в Афганистане: растет число жертв взрывов в мечети

На этот час известно уже о 62-х погибших. Десятки пострадали. Два взрыва прогремели во время пятничной молитвы. Крыша здания обрушилась, продолжается разбор завалов. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.



