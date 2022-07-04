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Трагедия в Альпах - шесть человек погибли при обвале ледника

Трагедия в Альпах. Шесть человек погибли при обвале на леднике в Италии. Еще 10 - считаются пропавшими без вести. В больницу были доставлены восемь человек, один в тяжелом состоянии. В данный момент продолжается спасательная операция. Причиной произошедшего называют жаркую погоду, которая могла спровоцировать сход лавины. При этом сохраняется опасность новых обвалов.

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