Трагедия в Альпах - шесть человек погибли при обвале ледника

Трагедия в Альпах. Шесть человек погибли при обвале на леднике в Италии. Еще 10 - считаются пропавшими без вести. В больницу были доставлены восемь человек, один в тяжелом состоянии. В данный момент продолжается спасательная операция. Причиной произошедшего называют жаркую погоду, которая могла спровоцировать сход лавины. При этом сохраняется опасность новых обвалов.