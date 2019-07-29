В Калифорнии выясняют мотивы стрелка, который открыл огонь на одном из самых популярных и массовых в США гастрономических фестивалей. В результате атаки не менее трех человек погибли, еще 12 пострадали. Преступник ликвидирован. Предполагается, что он попал на территорию мероприятия через ограждения. По словам очевидцев, нападавший был одет в военную форму. Полиция считает, что у него мог быть сообщник. Его сейчас ищут.



По данным американского сервиса, который собирает информацию о нападениях с применением оружия, трагедия в Гилрое стала двести сорок шестой массовой стрельбой в США в этом году.