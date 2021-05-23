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Трагедия в горах Италии - 13 человек погибли из-за аварии на канатной дороге
Трагедия в горах Италии. По меньшей мере 13 человек погибли в результате аварии на канатной дороге. ЧП произошло на севере страны, в Пьемонте. Из-за обрыва каната на подъезде к пункту назначения рухнула кабина, в которой находились не менее 15 человек. Сообщается, что обрушение фуникулера случилось на максимальной высоте, за 300 метров до вершины горы. Причины произошедшего выясняются. Подъемники начали работать на горных курортах в эти выходные после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за пандемии.
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