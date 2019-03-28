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Трагедия в Гватемале. Грузовик въехал в толпу людей на западе страны

Погибли более 30-ти человек. Среди них есть дети. Еще десятки пострадали. Тяжелый автомобиль сбил группу людей, которые вышли на дорогу посмотреть на последствия другого ДТП. В связи с инцидентом власти объявили в стране трехдневный траур. Эта авария стала одной из самых смертоносных в Гватемале за последние пять лет.

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