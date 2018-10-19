Трагедия в Индии

Не менее 50 человек погибли при столкновении поезда с толпой вблизи индийского штата Пенджаб. Местные жители - около 700 человек - сжигали чучело неподалеку от железнодорожных путей. Так они отмечали традиционный праздник осени. При этом многие из людей находились на железнодорожных рельсах и не услышали звук приближающегося поезда. Число жертв может увеличиться. По сообщениям СМИ, на месте ЧП огромное количество пострадавших.