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Трагедия в Индии

Не менее 50 человек погибли при столкновении поезда с толпой вблизи индийского штата Пенджаб. Местные жители - около 700 человек - сжигали чучело неподалеку от железнодорожных путей. Так они отмечали традиционный праздник осени. При этом многие из людей находились на железнодорожных рельсах и не услышали звук приближающегося поезда. Число жертв может увеличиться. По сообщениям СМИ, на месте ЧП огромное количество пострадавших.

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