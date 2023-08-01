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Трагедия в Индии: при падении строительного крана погибли 16 человек

Трагедия на западе Индии. На строительную площадку рухнул кран. Погибли 16 рабочих. Трое пострадавших были доставлены в больницу. По данным полиции, еще пять человек могут находиться под обломками. Авария произошла, когда строители управляли передвижным краном, способным перемещать большие стальные балки.

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