Трагедия в Индии: при падении строительного крана погибли 16 человек

Трагедия на западе Индии. На строительную площадку рухнул кран. Погибли 16 рабочих. Трое пострадавших были доставлены в больницу. По данным полиции, еще пять человек могут находиться под обломками. Авария произошла, когда строители управляли передвижным краном, способным перемещать большие стальные балки.