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Трагедия в Казахстане - число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 32 человек

Страшная трагедия в Казахстане. Число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 32 человек. Продолжаются поиски еще 14 горняков. Предварительная причина ЧП - взрыв газометана.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Казахстана. Белорусы скорбят вместе со всем казахстанским народом, разделяют тяжесть постигшей беды и горе невосполнимых утрат, подчеркнул белорусский лидер.

29 октября в Казахстане объявлен общенациональный траур.

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