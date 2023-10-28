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Трагедия в Казахстане - число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 32 человек
Страшная трагедия в Казахстане. Число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 32 человек. Продолжаются поиски еще 14 горняков. Предварительная причина ЧП - взрыв газометана.
Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Казахстана. Белорусы скорбят вместе со всем казахстанским народом, разделяют тяжесть постигшей беды и горе невосполнимых утрат, подчеркнул белорусский лидер.
29 октября в Казахстане объявлен общенациональный траур.
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