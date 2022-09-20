Трагедия в Китае: опрокинулся автобус, перевозивший медиков для борьбы с COVID-19 в районе

27 человек погибли в ДТП на юге Китая. В провинции Гуйчжоу на трассе опрокинулся пассажирский автобус. В нем перевозили медиков в район, где отмечается рост случаев COVID-19. В автобусе находилось 47 человек. 20 из них получили ранения разной степени тяжести. На данный момент они находятся на лечении в больнице. Причины происшествия пока не раскрываются.