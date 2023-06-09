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Трагедия в Красном море - в Хургаде погиб парень в результате нападения акулы
В египетской Хургаде выясняют обстоятельства гибели россиянина в результате нападения акулы. Хищницу удалось поймать. Ее отправили в лабораторию, чтобы выяснить причины агрессивного поведения. Что сейчас происходит на курорте?
Сейчас на пляж пускают без проблем. Единственное, предупреждают туристов, что купаться нельзя будет три дня. Это ничего не изменит в фауне Красного моря или с точки зрения безопасности. Скорее, это просто период, чтобы все остыли: и пресса, и отдыхающие.
Акула напала на 23-летнего парня на уровне детских водных горок, с них любят кататься малыши, спасло только то, что в обеденное время (все это произошло в районе двух часов дня) мамы просто увели их с палящего солнца.
Также пострадала одна девушка, которой не чудом удалось спастись от акулы. Она нырнула под пирс, хищника это лишает возможности маневрировать. У парня, по словам отдыхающих, шансов не было. А у тех, кто плавал рядом, были считанные секунды, чтобы спастись, при этом спасательная лодка даже не успела подойти и близко.
Дальше по хронологии событий кровавый фонтан побурлил еще несколько минут со стороны детских горок. И акула скрылась. В это же время на пляж прибыл патруль, одновременно весь берег закрыли для купания.
Отдыхающие говорят, что акулу видели здесь не раз. Она уже подплывала так близко к берегу, просто думали, что это дельфин. Визуально местные идентифицировали ее как тигровую. И вроде бы даже поймали, и вроде бы даже ту самую. Но потрошить публично не стали. Внутри должны были найти останки.
Сейчас то, что осталось от парня в море - небольшие куски доедают чайки. Вообще на египетских курортах такие истории не редкость. Акулы кусали и ели людей по всему побережью. Включая самые дорогие пляжи бухты Макади.
Решения у этой проблемы как такового нет. Натянуть сетки по всему берегу невозможно, ведь это помешает судоходству. Отстрелить всех акул - из категории фантастики. Патруль действует небыстро. Местные говорят, что это Красное море, у него есть своя цена. Поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем отправляться на яхте купаться в открытом море или поплыть с детьми смотреть кораллы.
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