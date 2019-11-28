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Трагедия в Непале. Автобус сорвался с обрыва
ЧП в горах Непала. Пассажирский автобус упал в ущелье с высоты около 500 метров. Погибли 18 человек, 13 получили ранения. Авария произошла на сложном участке горной дороги. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
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