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Трагедия в Непале. Автобус сорвался с обрыва

ЧП в горах Непала. Пассажирский автобус упал в ущелье с высоты около 500 метров. Погибли 18 человек, 13 получили ранения. Авария произошла на сложном участке горной дороги. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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