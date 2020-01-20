Трагедия в пермском отеле. Семьи погибших получат денежную компенсацию

Пострадавшие и родственники погибших в хостеле в Перми получат денежную компенсацию - из резервного фонда краевого правительства. Семьям погибших выделят по 500 тысяч рублей, пострадавшие получат до 300 тысяч.



Минувшей ночью при прорыве трубы отопления в пермской гостинице погибли пять человек, в том числе ребенок. Трое с ожогами сейчас в больницах. Выяснилось, что эвакуационный выход был закрыт. Уточняется, что в этот хостел зачастую заселяются пациенты онкодиспансера, расположенного поблизости.



