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Трагедия в Средиземном море - 79 мигрантов погибли у берегов Греции
В 75 км к юго-западу от полуострова Пелопоннес перевернулся корабль с мигрантами. У берегов Греции погибли 79 человек.
Всего по данным властей на борту рыболовецкой лодки могли находиться до 750 человек. Только 104 из них удалось спасти. Среди выживших 30 человек из Египта, 10 из Пакистана, 35 из Сирии и двое палестинцев. Их доставили в порт.
Шансы найти остальных крайне малы из-за того, что лодка перевернулась недалеко от самой глубокой части Средиземного моря.
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