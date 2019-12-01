Трагедия в Забайкалье. Десятки жертв. Среди погибших - дети

Мы продолжаем следить за ситуацией в Забайкальском крае. Там сегодня автобус, который следовал из Сретенска в Читу, упал с моста. По последним данным, погибли 19 человек из 44, 22 пострадали. По данным Минздрава, состояние 18 из них оценивается как средней тяжести, одного - как тяжелое. ЧП произошло в 60 километрах от Сретенска. Упав с моста, машина оказалась на поверхности льда, который покрыл реку Куэнга. Спасателям приходится действовать осторожно, чтобы не проломить лед. Судя по всему, у автобуса лопнуло переднее колесо, и водитель не справился с управлением. По данным МВД, он погиб.



