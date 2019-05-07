Трагическая ошибка пилота - основная версия крушения самолета в Шереметьеве

Трагическая ошибка пилота. Такова к этому часу основная версия крушения самолета Superjet 100 в Шереметьеве, жертвами которого стали 41 человек. Заход в ручном режиме с максимальной массой из-за неизрасходованного топлива создал дополнительные трудности. А скорость 30 км/ч не безопасна для посадки. В результате еще одной ошибки самолет слишком жестко коснулся бетонки и совершил несколько отскоков. Из-за прыжков лайнера пассажиры задней части получили травмы и не могли выбраться из салона самостоятельно. Горящий вокруг авиационный керосин не оставил раненым никаких шансов на выживание.



