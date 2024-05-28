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"Трагическая ошибка". ЦАХАЛ нанес удар по ооновскому лагерю беженцев: погибли более сотни человек
Опрометчивый шаг Нетаньяху после запроса Международного уголовного суда. Накануне израильская армия нанесла удар по ооновскому лагерю беженцев в городе Рафах: число жертв здесь может достигать 117 человек, раненых насчитывается не менее 200. Значительная часть пострадавших - женщины и дети. Официальный Тель-Авив сначала сообщил, что военные атаковали высокопоставленных представителей группировки ХАМАС, но потом заявил, что в связи с массовой гибелью мирного населения проводится "уточнение обстоятельств". Сегодня утром премьер Нетаньяху назвал случившееся "трагической ошибкой".
Способы ведения боевых действий, которые использует ЦАХАЛ в секторе Газа, вызывают все более резкое осуждение даже в ЕС, где поддержка Израиля наиболее сильна. Например, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отныне он вместо "Израиль" будет использовать оборот "правительство Нетаньяху", поскольку именно премьер несет ответственность за страдания и гибель множества палестинцев.
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