Трагическая случайность стала причиной гибели 19 военнослужащих в Иране

По сообщениям местных СМИ, во время учений эсминец случайно открыл огонь по одному из своих военных кораблей. Журналисты также сообщили, что судно затонуло, однако власти это отрицают. Подбитый корабль отбуксировали в порт для дальнейшего расследования. Сообщается: причиной ЧП могло стать то, что судно не отошло на достаточное расстояние от мишени, из-за чего в него попали ракетой.