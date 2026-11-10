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Трагическое ДТП с детьми произошло в Камбодже: погибли 5 школьниц

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Трагическое ДТП произошло в Камбодже. Пять школьниц погибли в результате падения автобуса в пруд. Остальные несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Всего в салоне находились 26 детей.

По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя: водитель ехал на высокой скорости и резко свернул, чтобы избежать выехавшего на дорогу мотоцикла. Транспортное средство потеряло управление, съехало с трассы и перевернулось в воду.

Местная полиция задержала водителя для проведения следственных действий.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

аварияКамбоджа

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