Трагическое ДТП с детьми произошло в Камбодже: погибли 5 школьниц

Трагическое ДТП произошло в Камбодже. Пять школьниц погибли в результате падения автобуса в пруд. Остальные несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Всего в салоне находились 26 детей.



По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя: водитель ехал на высокой скорости и резко свернул, чтобы избежать выехавшего на дорогу мотоцикла. Транспортное средство потеряло управление, съехало с трассы и перевернулось в воду.



Местная полиция задержала водителя для проведения следственных действий.