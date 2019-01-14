Трагическое ЧП в Ростовской области. Дом - в опасном состоянии

Трагедия в Ростовской области России. В городе Шахты на 9-м этаже дома произошел взрыв газа. По предварительным данным, жертвой ЧП стала одна женщина. Восемь пострадали, из них пятеро госпитализированы. Как сообщили в МЧС, всего эвакуировали 140 человек. Операция по спасению людей, которые остаются под завалами, продолжается. В поврежденной части дома, предположительно, остаются еще четыре жильца. На данный момент из-под обломков удалось живыми достать мать с двухлетним ребенком. Всего спасено семь человек. Специалисты сейчас исследуют несущие стены: после взрыва пошли трещины по седьмому этажу, восьмой и девятый разрушены. И вот что рассказывают очевидцы.

В России это уже второй серьезный инцидент с утечкой бытового газа за последние несколько недель. В канун Нового года похожая трагедия произошла в Магнитогорске. Там жертвами взрыва и обрушения целого подъезда стали 39 человек. Эксперты предлагают пострадавший жилой дом разделить на два отдельных здания.