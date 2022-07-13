Тракторная блокада, скот у здания правительства и пустые полки в магазинах - что происходит в Нидерландах?

Протесты в Нидерландах все больше разгораются. Скот у здания правительства, танки на улицах, поджоги сена, тракторная блокада и пустые полки в магазинах. К фермерам присоединились рыбаки и пожарные. Требуют отменить решение о сокращении выбросов азота, которое может привести к разорению сельских домохозяйств. Отстаивать свои права намерены решительно: в городе Лохем протестующие слили навоз у здания ратуши.