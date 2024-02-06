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Тракторный бунт не угасает - в Испании фермеры заблокировали улицы крупных городов
Европейский тракторный бунт становится бесконечным. В испанских Мадриде, Барселоне, Валенсийском сообществе, Арагоне и ряде других регионов движение заблокировали тракторами. Местные власти вынуждены как-то реагировать. Так, в Толедо, чтобы решить проблему, открыли свободный доступ к платной автомагистрали.
В поддержку аграриев Испании власти пообещали выделить 269 млн евро. Ранее фермеры вышли на подобные акции во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии. Они требуют справедливых цен на продукцию и сохранения налоговых льгот на топливо.
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