Трамп 37 раз анонсировал "скорое соглашение с Ираном"

Журналисты CNN подсчитали: с 23 марта Трамп уже 37 раз заявлял, что США близки к заключению мирного соглашения с Ираном. Последний раз он объявил об этом перед выходными.

8 июня американский президент сказал, что Иран с Израилем прекращают взаимные обстрелы на неделю, в ходе которой будет достигнуто взаимоприемлемое соглашение. При этом, похоже, от разрешения разногласий США с Ираном по-прежнему далеки.

Хотя какие-то переговоры с Тегераном представители Вашингтона, очевидно, ведут. Оценки Трампа неизменно оказываются чересчур оптимистическими. Это уже вполне очевидно раздражает простых американцев. Например, 8 июня хозяина Белого дома освистали на финальном матче кубка Национальной баскетбольной лиги.