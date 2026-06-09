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Трамп 37 раз анонсировал "скорое соглашение с Ираном"
Автор:Редакция news.by
Журналисты CNN подсчитали: с 23 марта Трамп уже 37 раз заявлял, что США близки к заключению мирного соглашения с Ираном. Последний раз он объявил об этом перед выходными.
8 июня американский президент сказал, что Иран с Израилем прекращают взаимные обстрелы на неделю, в ходе которой будет достигнуто взаимоприемлемое соглашение. При этом, похоже, от разрешения разногласий США с Ираном по-прежнему далеки.
Хотя какие-то переговоры с Тегераном представители Вашингтона, очевидно, ведут. Оценки Трампа неизменно оказываются чересчур оптимистическими. Это уже вполне очевидно раздражает простых американцев. Например, 8 июня хозяина Белого дома освистали на финальном матче кубка Национальной баскетбольной лиги.
Фото ТАСС