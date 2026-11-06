Трамп анонсировал большое мирное соглашение по Украине

Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое затронет не только Украину, но и, возможно, всю Европу. Он также выразил уверенность в скорейшем завершении конфликта.

Также в Белом доме по инициативе первой леди США прошла встреча, посвященная гуманитарной миссии в Алешках с участием представителей России и Украины.

Мелания Трамп передала Владимиру Путину и Зеленскому личные письма. Присутствовавшего на встрече спецпредставителя президента России также принял хозяин Белого дома. С киевскими делегатами Трамп встречаться не стал.

Тем временем накануне в Брюсселе прошла подготовительная встреча перед переговорами в Абу-Даби, присутствовали представители США, Украины, НАТО и ряда стран Европы.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал встречу продуктивной и отметил, что обсуждались вопросы как гарантий для Киева, так и более широкой европейской архитектуры безопасности.