Трамп анонсировал сделку с Ираном

Дональд Трамп анонсировал подведение итогов переговоров США и Ирана по Ормузскому проливу в течение ближайших 48 часов.

Американский лидер заявил о значительном прогрессе и допустил, что стратегическая артерия откроется для гражданских судов уже сегодня или завтра.

По информации западных СМИ, Белый дом готовит официальное заявление о временном пакетном соглашении с Ираном и Оманом сроком на 60 дней. В рамках этой сделки входящие суда будут курсировать через иранские воды, а выходящие - через оманские, причем без уплаты каких-либо транзитных сборов.

Параллельно стороны займутся совместным разминированием морских акваторий и подготовкой постоянного договора.

Фото ТАСС