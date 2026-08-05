Трамп анонсировал сделку с Ираном
Автор:Редакция news.by
Дональд Трамп анонсировал подведение итогов переговоров США и Ирана по Ормузскому проливу в течение ближайших 48 часов.
Американский лидер заявил о значительном прогрессе и допустил, что стратегическая артерия откроется для гражданских судов уже сегодня или завтра.
По информации западных СМИ, Белый дом готовит официальное заявление о временном пакетном соглашении с Ираном и Оманом сроком на 60 дней. В рамках этой сделки входящие суда будут курсировать через иранские воды, а выходящие - через оманские, причем без уплаты каких-либо транзитных сборов.
Параллельно стороны займутся совместным разминированием морских акваторий и подготовкой постоянного договора.
Фото ТАСС