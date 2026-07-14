Трамп допускает возможность сделки между США и Ираном

США снова находятся в состоянии войны с Ираном, об этом конгресс уведомил Трамп. Это дает Белому дому возможность использовать военную силу против Исламской Республики еще 60 дней без одобрения законодателей.

Армия США заявила о нанесении новой серии ударов по военным объектам Ирана, системам берегового наблюдения, системам БПЛА и ракетному вооружению. 2 взрыва раздались на иранском острове Киш, также сообщают о взрыве в провинции Бушер.

В свою очередь Иран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне. Кроме того, КСИР сообщил об ударах по двум танкерам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив. По данным Reuters, погиб член экипажа.

Как сообщил прессе Трамп, американские силы намерены ликвидировать весь иранский потенциал, который обеспечивает Тегерану контроль в Ормузском проливе. При этом он заявил, что поскольку США защищают все арабские страны Персидского залива, то рассчитывают на компенсацию за обеспечение движения судов по Ормузу.

По словам хозяина Белого дома, американо-иранский меморандум о взаимопонимании был испытанием, которое Тегеран провалил. Тем не менее Трамп считает, что договоренность все еще возможна.