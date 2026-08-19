Трамп допустил возобновление мирных переговоров с Ираном

Дональд Трамп допустил возможность возобновления мирных переговоров с Ираном. Президент США подчеркнул, что главным условием Вашингтона остается полный отказ Тегерана от ядерного оружия. При этом американская администрация меняет тактику.

По данным телеканала CNN, Белый дом переходит к стратегии постепенного экономического "удушения" Ирана. На этом фоне Пентагон рассматривает масштабное сокращение военного присутствия в Персидском заливе. Из-за серьезных повреждений баз в ходе прошлых столкновений США не планируют восстанавливать объекты в прежнем объеме, рассчитывая полностью перестроить архитектуру своих сил на Ближнем Востоке.

В свою очередь глава иранского МИД в который раз обозначил: Иран не нуждается во временном режиме прекращения огня, цель Тегерана - добиться полного завершения войны.

Кризис выходит за пределы Ближнего Востока

Ближневосточный кризис рискует перекинуться на европейский континент. Как сообщает издание Financial Times, Иран изучает возможность нанесения военных ударов по стратегическим объектам США в Европе. Подобный сценарий Тегеран рассматривает как прямую ответную меру в случае дальнейшей эскалации и попыток Вашингтона ввести полную экономическую блокаду.

Военные аналитики подчеркивают, что под прицелом иранских ракетных комплексов и беспилотников могут оказаться американские базы в Средиземноморье и Центральной Европе, что фактически ставит регион на грань большой войны.