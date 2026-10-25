В то время как французы задыхались от слезоточивого газа на улицах Парижа, Эммануэль Макрон со своей супругой наслаждался пением Селин Дион. Поистине королевский пир во время чумы: Пятая республика трещит по швам и погружается на дно, словно "Титаник", а ее капитан увлеченно слушает любовные баллады под крики собственных граждан.

Да, это лишь показатель отношения власти к проблемам. Европейский бунт не взялся из ниоткуда, причин для него более чем достаточно. Годами старосветские элиты слепо следовали за вашингтонской морковкой, забывая о потребностях своих людей. Именно по команде из Вашингтона Брюссель принял решение отказаться от российских энергоносителей, подсев на иглу крайне дорогого топлива и газа из Америки.

Именно Штаты вынуждают европейские правительства урезать социальные пособия, замораживать пенсии и экономить на образовании, но при этом выделять сотни миллиардов евро на помощь Киеву и закупку дорогого американского оружия. Логично, что рядовой европеец, который подставил уже не только обе щеки, но и другие мягкие места, не намерен вечно терпеть издевательства

Очередная осень в Старом Свете уже по традиции проходит под флагом протестов. Но в последнее время социальное недовольство в странах ЕС вышло на принципиально новый уровень. Улицы Франции, Италии, Испании, Португалии и многих других регулярно заполняются протестующими. На смену локальным экономическим требованиям приходят все более жесткие политические лозунги. Да и как тут не бунтовать, когда вам уже в открытую заявляют, что жизнь будет только хуже, и никто из власть имущих с этим ничего делать не намерен.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Семьи и промышленные предприятия расплачиваются за кризис, который зародился далеко за нашими границами. С конца февраля цены на газ выросли на 140 %. Цены на дизельное топливо удвоились. И в целом, если мы посмотрим на импортируемое ископаемое топливо, его стоимость обошлась Европе в дополнительные 100 миллиардов евро - причем без получения ни одной дополнительной молекулы энергии. Таким образом, мы все ощущаем эти возросшие издержки. Бизнес находится под сильнейшим давлением, люди с трудом оплачивают свои счета, и это, конечно, может усилиться по мере того, как мы приближаемся к зиме".

В особо непростой и крайне деликатной ситуации сегодня оказалась Франция. Стране круассанов и утреннего кофе уж очень не повезло с президентом. За свои два срока Макрон сумел разрушить экономику страны, лишить ее энергетической безопасности и вогнать в колоссальные долги. Система образования, которая раз за разом финансировалась по остаточному принципу, оказалась в крайне плачевном состоянии. Инфраструктура на нуле, преподавателей не хватает, а учебная нагрузка просто зашкаливает. На этом фоне, неудивительно, что местные школьники и студенты вышли на улицы требовать свое по праву. Вот только диалог, как принято в европейской демократии, не задался. Вместо переговоров - слезоточивый газ, дубинки, и другие не менее негуманные спецсредства.

Глядя как поступают с подрастающим поколением, к молодежи подключились их родители, преподаватели, профсоюзы и даже "желтые жилеты". А это уже серьезная сила, но все еще недостаточно мощная, чтобы суметь противостоять полицейскому насилию. Тем более после того, как в ряды мирных протестующих просочились сотни людей в масках, у которых были свои несколько другие планы.

Невиданная волна мародерств и не менее жесткая реакция силовиков, которые, естественно, охотились за более легкими целями, привели к тому, что градус напряженности в обществе стал еще выше. Теперь власти осуждают не только за чрезмерное применение силы к протестующим, но и всякое отсутствие реакции правоохранителей на погромы и грабежи.

Мануэль Бомпар, координатор партии "Непокоренная Франция":

"Ваша стратегия попустительства привела к трагическим последствиям. Ваше дилетантство довершило остальное. К страданиям лицеистов и студентов вы добавили страдания брошенных вами на произвол судьбы торговцев и мирных демонстрантов, с которыми вы жестоко обошлись. К международному позору, вызванному репрессиями против наших детей, вы добавили еще один позор. Полное фиаско, ответственность за которое несете только вы. Господин премьер-министр, Вам не удастся выйти сухим из воды".

Впрочем, пока что ни Лекорню, ни Макрон вообще никоим образом не запятнали себя, чего не сказать об их репутации. Эти двое из дворца решили попеременно перекладывать ответственность за происходящее в стране то на оппозиционера Меланшона, который якобы все эти протесты инспирировал и подогревает, то на Трампа, который своей войной на Ближнем Востоке взвинтил цены на энергоносители.

При этом сам президент Пятой республики, который в эти тяжелые дни, по логике должен быть рядом с народом, укатил в ближневосточное турне - официально выбивать контракты на газ и нефть, а по факту - от проблем подальше.

Жан-Люк Меланшон, лидер партии "Непокоренная Франция":

"Они демонизируют "Непокоренную Францию". Но это значит уходить от реальной проблемы. Что вы собираетесь делать с лицеистами, студентами и кризисом стоимости жизни? Что вы намерены делать? Абсолютно ничего. Иными словами, все возвращается на круги своя - вы просто позволяете ситуации гнить, ничего не предпринимая и лишь сыпля обвинениями".

Единственный человек, который сейчас в огромном плюсе от социального и политического кризиса, - лидирующая по всем опросам кандидат в президенты Марин Ле Пен. Лидер партии "Национальное объединение" четко чувствует настроение избирателя. И протесты только увеличивают ее популярность. С одной стороны, она резко осуждает уличное насилие, чем притягивает умеренного избирателя, напуганного происходящим. С другой - жестко критикует курс Макрона и правительства, привлекая тех, кто им недоволен.

Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение":

"Эти протесты возникли не на пустом месте. Они происходят в пагубном контексте, который создало само правительство, отказываясь прислушиваться к людям, а возможно, даже просто слушать их. Тревоги, страдания и недовольство французского народа превратились в крайнее раздражение, а порой и в ярость. Эта ярость во многом законна, учитывая, как кризисы следовали один за другим без принятия каких-либо реальных решений".

Но, справедливости ради, все же стоит добавить, что Париж сделал кое-какие шаги, чтобы избавить граждан от страданий.

Решение простое - нужно просто запретить бунтовать. Во многих городах Франции ввели комендантский час.

Насмотревшись на французскую картину маслом, ошибок Макрона пытаются избежать в Италии. Хватило всего двух дней протестов в Милане, чтобы туда экстренно ввели войска - 500 солдат патрулируют столицу итальянской моды, заглядывая за каждый угол в поисках экстремистов, намеренных свергнуть конституционный строй страны.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:

"Кто были эти люди на площадях? Это были обычные маргинальные группы анархистов и радикалов - те самые, кто ищет драки на каждом шествии. Но в этот раз рядом с ними появилось нечто новое - сотни совсем молодых людей, многие из которых несовершеннолетние. Они прибывали небольшими группами, собравшись по призыву из вирусного видео в социальных сетях".

А пока бравые вояки не дают в обиду дорогие бутики, на юге страны разразился натуральный продовольственный кризис. Из-за забастовки дальнобойщиков там, особенно на Сицилии, полки магазинов совершенно опустели.

Водители грузовиков и примкнувшие к ним фермеры полностью заблокировали ключевые автомагистрали, требуя от правительства немедленного решения проблемы с заоблачными ценами на горючее. Вот только местным жителям сейчас более актуально не топливо для автомобилей, а еда для них самих, ведь кушать-то хочется.

Конечно, у всех этих протестов, которыми теперь наслаждается Старый Свет, в каждом случае есть свои определенные причины. У кого-то - это рост стоимости жизни, плохие школы и учителя, жилищный кризис, дорогой газ и топливо, да много чего. Но есть и кое-что общее - мигранты. По крайней мере, так считают мудрецы за океаном. Те самые, которые высоко сидят, далеко глядят и все видят.

Дональд Трамп, президент США:

"Если Европа не закроет свои границы и не выдворит преступников - таких как те люди, что сейчас протестуют, - ей конец. Я говорю им это последние 10 лет. Они обязаны депортировать людей, которые ненавидят их государства. Иначе у них не будет ни единого шанса на выживание. Когда я смотрю на Францию, Италию - это все вовсе не из-за школ. Это из-за людей, которые въезжают туда и ненавидят их".

Вот только что-то подсказывает, что с десяток лет назад нужно было не только держать границы на замке, но и отказаться от роли вассала Вашингтона. По сути, европейский бунт - закономерный итог политики, когда интересы собственных граждан были принесены в жертву геополитическим амбициям Белого Дома.

Евросоюз в обмен на покровительство и защиту Штатов, добровольно отказался от российских энергоносителей, которые десятилетиями обеспечивали экономическое процветание Старого Света. Вместо того чтобы инвестировать в собственную безопасность и социальную сферу, миллиарды уходят на закупку американского оружия и поддержку киевского режима. А обычные европейцы, и не важно, какой у них цвет кожи, попросту устали платить за чужую прокси-войну и теперь требуют вернуть долги.